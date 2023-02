Der Deutschlandfunk bezeichnet die Hong Kong Sinfonietta als „das aufregendste Kammerorchester Asiens“. Zuhause in Hongkong, ist das Ensemble sowohl in den großen Musikzentren Asiens als auch weltweit unterwegs mit Solist*innen und Dirigent*innen ersten Ranges, darunter Vladimir Ashkenazy, Plácido Domingo, Fazıl Say und viele andere mehr. Nach ihrem gefeierten Deutschland-Debüt im Jahr 2017 kehrt die Hong Kong Sinfonietta sechs Jahre später endlich wieder zurück. Als Solist begleitet der junge, sympathische deutsche Cellist Sebastian Klinger die Tournee, der international für seinen warmen Ton und höchste Musikalität gerühmt wird.

Unter der Leitung ihrer ehemaligen Chefdirigentin YIP Wing-sie, einer Schülerin von Leonard Bernstein, präsentiert die Hong Kong Sinfonietta ein Programm, das einen spannungsreichen Bogen spannt von Konzert-Klassikern wie Tschaikowskis „Rokoko-Variationen“ und Prokofjews „Symphonie classique“ bis zur Uraufführung eines Werks aus der Heimat des Orchesters.

Charles Kwong Pastoral – After we Perish (Europäische Erstaufführung)

Pjotr Iljitsch Tschaikowski Rokoko-Variationen A-Dur für Violoncello und Orchester op. 33

Igor Strawinsky Concerto in D „Basler Konzert“

Sergei Prokofjew Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 „Symphonie classique“

Konzerteinführung 17:20 Uhr