May we dance? Yes! Am 30. April ist Abtanzen angesagt im Alten E-Werk. DJ Wulle B. (bekannt aus der Kryptonite und der Bellino-Party in der Chapel, der Dieseldisco in Esslingen und aktuell aus der Culture Mill Dance Party in Rechberghausen) legt auf. Ab 21 Uhr mixt er für Freestyler*innen einen Musikcocktail aus Dance Hits von heute bis gestern, mit einer Prise Rock und einem Schuss Techno. Eine Danceparty für junge Leute jeden Alters.