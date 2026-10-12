Edgar, unterwegs nach Weihnachten

Figurentheaterstück für Kinder ab 4 Jahren

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Stadtbücherei Öhringen Untere Torstraße 1, 74613 Öhringen

„Ich will auch Weihnachten feiern", beschließt Edgar, die Wildgans, und zieht daher nicht mit den anderen Gänsen in den Süden.

Er bleibt lieber hier, um auf Weihnachten zu warten. Doch die lange Zeit bis dahin zu überstehen ist gar nicht so einfach für die kleine Gans …

Eine wunderbare Einstimmung auf Weihnachten mit Stefanie Hattenkofer vom Figurentheater Hattenkofer - für zaghafte, ängstliche, schüchterne und mutige Kinder, aus der sie Kraft schöpfen können für die Begegnungen mit der Welt.

Dauer: ca. 45 Minuten

Kartenvorverkauf: Stadtbücherei

Info

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Stadtbücherei Öhringen Untere Torstraße 1, 74613 Öhringen
Kinder & Familie

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