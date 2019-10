„SANATOLIA ENTERTAINMENT präsentiert EDIS live in Stuttgart - Er ist momentan DER Pop-Künstler in der Türkei. Mit seinen Hits wie „Cok Cok“, „Dudak“ war er Nummer 1 in den Charts.

Nun kommt der beliebte Sänger mit seinem letzten Album “ „AN“ nach Deutschland und begeistert seine Fans mit einer atemberaubenden Bühnenperformance. Mit seinen beliebten Liedern werden Musikliebhaber unvergessliche Momente erleben. Edis wird auch mit seiner spektakulären Tanzshow begeistern.