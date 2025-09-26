Türkischer Popstar kommt für drei Shows nach Deutschland

Der türkische Musiker Edis zählt aktuell zu den spannendsten Stimmen des modernen türkischen Pop und begeistert mit seiner Musik längst auch ein internationales Publikum. Im September 2025 bringt er seine größten Hits und brandneue Songs auf drei ausgewählte Bühnen in Deutschland.

Edis Görgülü, geboren in London und aufgewachsen in Izmir, entdeckte schon früh seine Leidenschaft für Musik. Nach seinem Musikstudium in Istanbul begann er seine Karriere zunächst als Songwriter und Schauspieler, bevor er 2014 mit der Single „Benim Ol“ seinen musikalischen Durchbruch feierte. Seitdem begeistert er Fans mit Chart-Hits wie „Dudak“, „Roman“, „Martılar“ und „Yalancı“. Sein 2018 erschienenes Debütalbum „Ân“ etablierte ihn endgültig als festen Bestandteil der türkischen Pop-Elite.

Mit mehreren Auszeichnungen, darunter „Best Male Artist“, „Song of the Year“ und „GQ Men of the Year“, sowie einer Dokumentation auf Netflix, hat sich Edis als Ausnahmetalent und echte Bühnenpersönlichkeit etabliert. Seine Songs wie „Martılar“ und „Arıyorum“ gehören weiterhin zu den meistgestreamten Titeln des Landes.

Jetzt dürfen sich seine deutschen Fans freuen: Edis kommt im September nach Köln, Stuttgart und Berlin. Ein Pflichttermin für alle Fans des türkischen Pop – und für alle, die einen der aktuell erfolgreichsten Künstler der Türkei live erleben wollen.