Edith & Me

Eine Sängerin wird auf mysteriöse Weise stumm und bewegungsunfähig und kann nicht mehr auftreten. Ein verschwiegenes Geheimnis brennt in ihr.

Doch sie ist nicht allein – eine kämpferische und entschlossene Edith Piaf ist da, um sie zurück ins Leben zu holen. Gemeinsam beschwört das ungleiche Duo eine Partnerschaft aus Solidarität und Zärtlichkeit herauf und begibt sich auf eine Reise voller Größe und Verletzlichkeit. Doch die Reise führt nicht nach vorn, sondern zurück in eine quälende Vergangenheit.

Basierend auf einer wahren Geschichte, erforscht Yael Rasooly in einer One-Woman-Show mit Puppen, Objekten und Gesang auf virtuose und innovative Weise die Folgen von Gewalt und die Möglichkeiten der Wiedergewinnung des Lebens und der eigenen Stimme durch die Kunst.

Yael Rasooly ist ausgebildete Sängerin und Puppenspielerin. Sie wurde 1983 in Jerusalem, Israel, geboren. Sie wurde zunächst als klassische Sängerin ausgebildet und studierte anschließend Theaterdesign in London. Sie begann ihre einzigartige Theatersprache an der School of Visual Theatre in Jerusalem zu entwickeln, wo sie sich auf Regie, Puppenspiel und Design spezialisierte und ihr Studium mit Auszeichnung abschloss.

Seit 2006 kreiert Yael unabhängige Theaterstücke und tritt auf führenden internationalen Festivals in Europa, den USA, Südamerika und Fernost auf. Yaels Theatersprache basiert auf einem multidisziplinären Ansatz, der verschiedene Formen des Theaters, des Puppenspiels, der bildenden Kunst und der Musik kombiniert.

Mit ihren Inszenierungen "Paper Cut" und "The House by the lake" begeisterte sie bereits bei der IMAGINALE 2020 das Publikum.