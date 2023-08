Edith Piaf – Ses chansons, sa vie! Gastspiel

Von und mit Regina Greis * Gastspiel*

Unter dem Himmel von Paris an der Ecke zu Montmartre steht ein Hafenmädchen und singt: „Kommen Sie herein, mein Herr! Setzen Sie sich an meinen Tisch…“

Edith Piaf sang so emotional und wahrhaftig wie keine andere über die Liebe, das Leben und über die Straßen von Paris. Jedes ihrer Lieder öffnet die Tür zu einer Geschichte aus dem Milieu, in dem sie aufwuchs und – vielleicht – aus ihrem Leben.

Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Piaf. Erleben Sie ihre Geschichten in einer Mischung der französischen Chansons und ihren Übersetzungen.

Regina Greis – Gesang