Auch beinahe 60 Jahre nach dem Tod von Edith Piaf sind ihre Lieder im Gedächtnis geblieben.

An diesem Abend gibt es einen kleinen Streifzug durch das kurze und intensive Leben der Ausnahmekünstlerin, und natürlich erklingen ihre bekanntesten Chansons: No, je ne regrette rien, Milord, La vie en rose, etc. Mit Pfarrerin Angelika Segl.