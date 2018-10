Frank ist Professor für Literatur, feingeistiger Poet mittleren Alters und zugleich bitterer Zyniker und Trinker. Rita ist 26 Jahre alt, verheiratet und Angestellte in einem Friseurladen. Fest entschlossen, etwas Besseres aus ihrem Leben zu machen, schreibt sie sich für einen Erwachsenenbildungskurs an der Open University ein. Dort trifft sie auf Frank, der ihr zunächst eher skeptisch begegnet: Denn was Rita für "gute Literatur" hält, sind für ihn billige Groschenromane. Mit der Zeit jedoch gewinnt die junge Friseurin Franks Sympathie. In einer Mischung aus Amüsiertheit und Faszination beginnt er, Rita für ihren gesunden Menschenverstand, ihre Lebensfreude und ihre lebensnahen Ansichten zu bewundern. So entwickelt sich bald eine Beziehung auf persönlicher Ebene: In den Gesprächen der beiden kritisiert Rita die Monotonie und Sinnleere im Leben der Menschen aus der Arbeiterklasse, der sie selbst angehört. Den dringlichen Kinderwunsch ihres Mannes lehnt sie ab. Der wiederum missbilligt ihren Wunsch nach Bildung, durch den sie nicht nur ihren Horizont erweitern, sondern schließlich auch zu sich selbst finden will. Mit der Zeit gewinnt Rita an Selbstbewusstsein und fängt an, sich für Theaterstücke und Poesie zu begeistern, während sie sich zeitgleich immer weiter von ihren Freunden und Verwandten distanziert...Willy Russell lässt in seiner 1980 uraufgeführten Komödie zwei Welten aufeinanderprallen. "Educating Rita" ist eine moderne Variation von George Bernard Shaws Stück "Pygmalion", dessen Musiktheaterfassung unter dem Titel "My Fair Lady" weltberühmt wurde. Mit seinen fein gezeichneten Figuren gelingt Russell eine sehr menschliche Mischung aus Ernst und Komik.