EducationUSA Graduate Studies Fair

Die virtuelle Messe rund um Master- und Promotionsstudiengänge in den USA ist eine tolle Gelegenheit für Dich, um unverbindlich Hochschulen und deren Programme kennen zu lernen. Du hast die Möglichkeit Dich im Einzelgespräch oder per Chat über einzelne Studienprogramme, die Zulassungsvoraussetzungen und den Bewerbungsprozess zu informieren oder an Impulsvorträgen zu Studienfächern und einzelnen Institutionen teilzunehmen. Ein Team EducationUSA Berater*innen begleitet Dich durch die Messe und wird Dir die fünf Schritte zum US-Studium an einem eigenen Stand näher vorstellen.

Ort: Online via Hopin @www.dai-tuebingen.de/graduate-studies-fair

In englischer Sprache

In Kooperation mit dem Amerikahaus München, Amerikahaus NRW, der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, dem Carl-Schurz-Haus Freiburg, DAI Heidelberg, DAI Sachsen, DAZ Stuttgart und der US-Botschaft Berlin