Edward Elgar: The Dream of Gerontius

Unter der Leitung von UMD Jakob Brenner bringen der Akademische Chor und das Akademische Orchester der Universität Stuttgart das Werk in hochkarätiger Besetzung zur Aufführung:

Kai Kluge (Tenor) als Gerontius, Olivia Johnson (Mezzosopran) als Engel und Jasper Leever (Bass) als Priester und Todesengel.

Akademischer Chor und Akademisches Orchester der Universität Stuttgart

Leitung: UMD Jakob Brenner

„This ist the best of me. I saw and knew: this, if anything of mine, is worth your memory.“ Diese Worte schrieb Edward Elgar hinter die Schlusstakte seiner Partitur von „The Dream of Gerontius“. Und er sollte Recht behalten. Er schuf ein Meisterwerk der romantischen Chorsinfonik geprägt von tiefer Religiosität und perfekter Dramaturgie. Auf der Grundlage des gleichnamigen Gedichts von John Henry Newman komponiert Elgar die Reise einer Seele nach dem Tod bis zur Begegnung mit Gott, eine musikalische Vision voller Hoffnung, Leidenschaft und ergreifender Schönheit. Während „The Dream of Gerontius“ in England längst zum festen Bestandteil des Konzertrepertoires gehört, wird es in Deutschland nur selten aufgeführt. Umso mehr ein Anlass, diese besondere Aufführung in der Liederhalle nicht zu verpassen.