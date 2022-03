Edward Hunt & elithesleepgod

In der Musik von Edward Hunt lassen sich Synth-Pop, Funk, New Wave oder Lo-Fi wiederfinden. Die zahlreichen und diversen Einflüsse versucht Edward in seiner eigenen Art und Weise zu kombinieren und zu vermischen.

Die Eigenproduktionen enthalten unter anderem synthetische Sounds, minimalistische Gitarren, treibende Drums oder discolastige Bässe.

elithesleepgod beweist, dass es 2022 keine Statussymbole und Stereotype braucht, um Hip-Hop zu machen. Es ist die innere Zerrissenheit, irgendwo zwischen Nostalgie und Realität, die den Stuttgarter Künstler musikalisch sowie textlich bewegt. In Songs wie „Belphegor“ begibt sich Eli in die schmerzhafte Retroperspektive seiner persönlichen Geschichte und rechnet gleichzeitig durch Lines wie: „Rap fuckt mich so ab, ich hör mich satt an euren Wohlstandshits“ mit der Oberflächlichkeit innerhalb der Hip-Hop-Szene ab.

Der Club 72 ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturzentrums Merlin mit dem Popbüro Region Stuttgart. Jeden dritten Donnerstag des Monats werden im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Newcomerbands aus der Region präsentiert. Club 72 bietet Acts von morgen schon heute eine Bühne.