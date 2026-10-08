Was wächst da aus dem Boden? EFEU – die Wiener Indie-Band mit Wurzeln irgendwo zwischen Melancholie und Moshpit: kraftvoll, treibend und direkt auf den Punkt. Mit junger urbaner Klarheit erzählt EFEU Geschichten von Selbstzweifel, Aufbruch, Überforderung und dem Wunsch nach Echtheit in einer Zeit, in der alles ungreifbarer wird.

Zwischen Wut im Bauch und Poesie im Kopf entstehen eingängige Songs, die tragen, anstacheln und manchmal auch bewusst weh tun.

EFEU ist die Speerspitze einer neuen Wiener Szene, die Grenzen nicht als Hindernis, sondern als Spielraum versteht – eine Band, die nicht nach Trends klingt, sondern nach sich selbst. Nach mehreren gefeierten Singles, einem Album, wilden Konzertnächten und intensiven Tourmomenten hat sich EFEU einen Ruf erspielt, der weit über die Szene hinausreicht. Und wer glaubt, deutschsprachige Indie-Musik sei zu glatt geworden, sollte hier ganz genau hinhören.

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Schon ab 17:00 Uhr hat unser Weihnachtsmarkt eintrittfrei geöffnet. Hier findet ihr Glühwein, Punsch, süße Snacks wie belgische Waffeln und gebrannte Mandeln oder herzhaftes wie Bratwurst (auch vegan). Außerdem findet dort der "Kulturwinter" statt. Ein bunter Programmmix für alle die Lust auf einen etwas anderen Weihnachtsmarkt haben und alle, die in der Schlange vor einem Konzert stehen.