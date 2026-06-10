Effi, Ach, Effi Briest nach Theodor Fontane

Die 17-jährige Effie wird gegen ihren Willen mit einem viel älteren Mann heiratet - sie fühlt sich in der Ehe eingeengt und bricht aus.

Der Regisseur Beichl nutzt Humor, Rollenwechsel und musikalische Elemente, um Machtstrukturen offenzulegen.

Die 17-jährige Effi Briest ist weniger heiratswillig und gebärfreudig, als es sich für ein Mädchen aus gutem Hause gehört, gelobt aber Besserung. Als der 21 Jahre ältere Baron von Innstetten auftaucht, lässt sie sich verheiraten. Doch die Rollen als Ehefrau, Mutter und Gesellschaftsdame sind ihr zu eng: Sie läuft lieber barfuß, geht allein aus und trinkt Bier. Als Major Crampas aus der Ostsee steigt und die Muskeln spielen lässt, gerät Effi in Versuchung, fremdzugehen – und erliegt dem hinterpommerschen James Bond. Ihr Gatte will die Scheidung – und eigentlich lieber den Major. Ach, Effi. Doch auch die Opferrolle ist keine Option. Zum Glück hat sie ihren Coach: Die singende Roswitha hat für jede Lage ein Lied.

Moritz Franz Beichl hat eine süß-saftige Antwort auf Fontanes großen Gesellschaftsroman geschrieben: ein satirischer Blick auf das Geschlechterverhältnis und eine lustvolle Hymne auf weibliche Selbstermächtigung.