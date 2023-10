Ein audiovisuelles Wechselspiel aus atmosphärischer Musik und poetische Videokunst vom Trio Youkali.

„…Der Welt sich zu entwinden, da braucht sie kleine Inseln, wie jenes Youkali.“ So heißt die kleine Insel, das „Land der Sehnsucht…im Traum aus Phantasie“ im Liedtext des von Kurt Weil vertonten gleichnamigen Liedes.

In “INSELN” erkundet das Trio Youkali stimmungsvolle Klanglandschaften und bereist imaginäre Orte der Phantasie. In der Verschmelzung von Musik aus unterschiedlichen Kulturkreisen erschafft es einen Sound aus durchsichtigen Arrangements, feinsinnigem Zusammenspiel und waghalsigen Improvisationen. In Verbindung mit Filmbildern wird jedes Musikstück zum fiktiven Ort eines Traumes, einer Erinnerung, einer Atmosphäre, die ein intensiveres Eintauchen in die Klänge ermöglicht.

Schweben sie im Wolkenmeer, beobachten sie tanzende Regentropfen oder wandernde Sanddünen! Ohne Gefahren können sie den musikalischen Reiseguides folgen und mit ihnen abenteuerliches Neuland betreten. Machen Sie eine inspirierende Erfahrung, die unter die Haut geht und mit suggestiver Kraft der Bilder und Klänge ihre eigene Phantasie beflügelt.

Mit Kompositionen u.a. von Richard Galliano, Klaus Paier, Luc Amestoy, Jan Lungren, Mario Leblanc, Renaud Garcia-Fons, Ibrahim Maalouf, Wayne Shorter, Bill Whelan, Tin Hat Trio sowie eigenen Kompositionen.