TALIB und das Windfahrrad

Nach einer wahren Geschichte aus Malawi.

Der 11 jährige Talib lebt gemeinsam mit seinem Hund und einem vorwitzigen Hahn in einem kleinen Dorf in Malawi. Eines Tages lässt eine schwere Dürre den Mais vertrocknen. Die Wasserpumpe funktioniert auch nicht mehr, ständig gibt es Stromausfälle. Da hat Talib eine Idee: Er möchte ein Windrad bauen und so für das Dorf Strom erzeugen! Aber niemand von den Erwachsenen nimmt seine Idee ernst. Gemeinsam mit seinen Freunden Hund und Hahn schafft er es dennoch. Und am Ende steht es da: ein funktionierendes Windrad!