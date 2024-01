Eine hinreißend gestaltete Umsetzung des Grimmschen Originalmärchens.

Überlegen Sie mal: Was wäre Schneewittchen ohne ihre berüchtigte Stiefmutter? Nur wunderschön! Und halb so interessant und aufregend. Ja – besonders wird Schneewittchen erst durch den Neid der Frau, die selber so gern die Nummer Eins wäre. Schön sein heißt beliebt sein! Oder? Oh, da serviert uns das bezaubernde Märchen sehr moderne Fragen – die blitzen frech und hintersinnig durch, wenn Cécile Legrand die Geschichte zum Besten gibt! Dabei katapultiert sie sich voll Inbrunst in ihre Rollen, agiert mit einer raffinierten Verbindung von Schauspiel, Figuren und Live-Gesang auf rockige Streichmusik.