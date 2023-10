Oh! Wo? Na da!

Ein vergnügliches Such- und Findespiel schon für die Allerkleinsten ab 2 Jahre und die ganze Familie. Anschl. kostenlose Kinderwerkstatt.

Eigenproduktion des Eppinger Figurentheaters.

Luise hat gerade den linken Schuh gehäkelt. Nur noch den Wollfaden abschneiden und fertig! Der linke Schuh passt perfekt. Jetzt den rechten Schuh anziehen, den sie schon längst fertig gehäkelt hat. Oh! Luise wundert sich. Wo ist denn der rechte Schuh? Hat sie ihn aus Versehen in die erdbeerrote Tasche gesteckt? Nein, dort ist er nicht. Luise hat viele Taschen! Irgendwo muss er sein… In ihrer kuschligen, gestrickten und gehäkelten Fantasiewelt beginnt eine verspielte Suche nach ihrem zweiten Schuh. Entdeckt werden viele Dinge und alle sind doppelt! Nur, wo ist der zweite Schuh? Ob Luise mit Hilfe der Kinder den Schuh findet?