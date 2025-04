Egerländer: Die Kleine Besetzung

Mit Poesie und federnder Leichtigkeit– so titelte die Presse nach dem fulminanten Debut der »Egerländer« in kleiner Besetzung in der TauberPhilharmonie.

Grund genug, die acht Spitzenmusiker erneut nach Weikersheim einzuladen und zu erleben, wie die unvergängliche Musik der »großen« Egerländer eben auch im kleinen Ensemble funktioniert. Im Zentrum stehen Polka, Marsch und Walzer – mal altbekannt, mal frisch komponiert. Und immer mit unverwechselbarem Sound und Raffinesse. Was mittlerweile einfach mit den vier Buchstaben DKEB abgekürzt wird, das ist Blasmusik auf allerhöchstem Niveau und wie gemacht für die tolle Akustik der TauberPhilharmonie. Auf geht’s!