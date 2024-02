WILLKOMMEN AUF EINER ZEITREISE DER EXQUISITEN ART!

Die Firebirds Burlesque Show geht 2024wieder auf Tour! In der nunmehr achten Staffel mit neuem internationalen Cast verbinden erneut ausgesuchte Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern Sinnlichkeit mit Anspruch und artistischen Höchstleistungen.

Deutschlands erfolgreichste Burlesque-Revue „The Firebirds Burlesque Show“ präsentiert den exklusiven Burlesquestar „Baby Daisy“ aus Großbritanien und die amerikanischeStil-Ikone „JOLIE GOODNIGHT“ aus den USA. Diese beiden Damen verzaubern nicht nur mit ihrer Performance, sondern wickeln das Publikum auch gesanglich um den Finger. Wir freuen uns auf die heiße und energiegeladene Show von „Kalinka Kalaschnikow“ aus Österreich. Die sexy tanzende „Michelle Marvelous“ aus der Slowakei verzaubert ihr Publikum nicht nur durch ihre verführerischen Talente sondern auch mit artistischen Höchstleistungen. Diese wahrhaft reizenden, sündigen Damen treffen auf Deutschlands heißeste Rock’n’Roll-Formation „The Firebirds“. Zusammen mit ihren international erfahrenen und charismatischen Damen bieten sie musikalisch zeitlos gutes Entertainment aus Klassikern der 50s & 60s, charmanten A-Cappella-Einlagen und jazzigen Momenten.

Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie und eine Prise prickelnder Sinnlichkeit garantieren mit einem frechen Augenaufschlag einen nostalgischen, mitreißenden Abend - eine bunte und verträumte Insel im hektischen Alltagsgrau der heutigen Zeit.

„The Firebirds Burlesque Show“ führt auch im Jahr 2024fort, was in der Vergangenheit nicht nur mit großer Begeisterung aufgenommen wurde, sondern das Event in über 200 Aufführungen zum größten und erfolgreichsten seiner Art in Deutschland gemacht hat!