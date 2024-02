MIT ERWIN STAUDT, DIETER DOLLMANN UND KARL ALLGÖWER

Die Sportreporter-Legende Oskar Beck veröffentlicht zu den Spielen der Fußball-EM 2024 in Stuttgart einen reich bebilderten Rückblick auf Fußballgeschichte(n) in der Stadt. Hier haben die Allergrößten der Fußballwelt gezaubert, von Pele über Maradona, Ronaldo und Messi. Wer wissen will, wie ein Stuttgarter Schiedsrichter die Idee zu gelben und roten Karten hatte, ein Journalist vom Neckar das WM-Endspiel 1974 gegen die Holländer gewann, der muss unbedingt dieses Buch lesen.

Moderation: Erwin Staudt, 2003-2011 VfB-Präsident, ab 2011, VfB Ehrenpräsident

Als Gast: Dieter Dollmann, spielte 1973-1983 bei den KICKERS und schoss in dieser Zeit 29 Tore. 1983-1993 Manager bei den KICKERS und Präsidiumsmitglied.

Als Gast: Karl Allgöwer, spielte 1980-1991 beim VfB und schoß in dieser Zeit 129 Tore, 10 Länderspiele