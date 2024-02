Wie Michael Nast die Welt sieht, bewegt im Internet Millionen. Ob Gesellschaft, Liebe, um welches Thema es auch geht, trifft er den Zeitgeist. Pointiert führt Nast uns mit schonungsloser Offenheit durch sein (und unser) Seelenleben. Er hält uns den Spiegel vor. Seine augenöffnenden Texte lesen sich wie das Gespräch mit einem guten Freund, der unsere Nöte erkennt.

Michael Nast, 1975 in Ost-Berlin geboren, arbeitet seit 2014 als Schriftsteller und Autor. Er hat bisher sechs Bücher veröffentlicht. Sein drittes Buch „Generation Beziehungsunfähig“ hielt sich 9 Monate in der Spiegel-Bestsellerliste und verschaffte ihm internationale Bekanntheit. Übersetzungen erschienen in u.a. in Spanien, Taiwan, Süd-Korea und Japan. 2021 erschien der Kinofilm „Generation Beziehungsunfähig“ mit Luise Heyer und Frederick Lau in den Hauptrollen. Das siebente Buch von Michael Nast erscheint am 5. Februar 2024. Er lebt in Berlin.