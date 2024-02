Stefanie Heinzmann & Mikis Takeover! Ensemble

Dieser Mann passt in keine Schublade: Wenn Ausnahmegeiger, Konzertmeister, Rapper und Texter Miki Kekenj mit seinem kammermusikalischen „Takeover! Ensemble“ auf die Bühne bittet, folgen ihm seine Fans aus Klassik und Pop gleichermaßen. Mit Stefanie Heinzmann, die in der Saison 2023/2024 ihr 15jähriges Bühnenjubiläum feiert, präsentiert Miki ein emotional-funkiges Programm und sprengt die Grenzen zwischen Pop und Klassik. Wo sonst Schlagzeug, Bass und Keys den Ton angeben, übernehmen klassische Musikinstrumente und finden zwei scheinbare Gegenpole auf der Bühne des Theaterhauses in größter Harmonie zusammen. Es sind aufregende Arrangements – mitreißend, sphärisch, intim ... und natürlich unplugged! Man darf gespannt sein.