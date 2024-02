Helge Thun & Gäste

MIT MANUEL MURTE & JÖRG WILLICH, JÖRG ALEXANDER, THOMAS FRAPS & BEN PROFANE

Die zweite Ausgabe von Helge Thuns Zauber-Mixed-Show TRiX MiX wird ein echter Knaller! Denn Helge hat nicht nur drei seiner liebsten Zauberkollegen eingeladen, sondern gleich fünf! Mit Manuel Muerte und Jörg Willich (Hamburg), Jörg Alexander, Thomas Fraps und Ben Profane (München) ergibt das sogar ein heimliches Revival der legendären Zaubergruppe Die Fertigen Finger.

Das sprengt schon fast den Rahmen der kleinen T4 Bühne. Und eines ist klar: vor dem Vorhang wird immer was los sein, denn in der Garderobe ist gar kein Platz für alle auf einmal.

Das wird Zauberei im Team und in intimer Runde. Sie werden das Gefühl haben: „Ich bin ganz nah dran aber wohl nicht ganz dicht!“ Aber keine Angst: von sechs Weltklasse-Magiern hinters Licht geführt zu werden, fühlt sich gar nicht so schlecht an – da haben wir ein gutes Gefühl.