Gregory Privat Trio // Kinga Glyk & Band

34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Gregory Privat Trio

Die Musiktradition seiner Heimat Martinique ist – vielleicht nicht überraschend – einer der prägenden Stränge in der musikalischen DNA des Pianisten Grégory Privat, der dort 1984 geboren wurde. Den frühesten musikalischen Einfluss auf ihn hatte sein Vater, ein Pianist und Mitglied einer der bekanntesten martinischen Bands, „Malavoi“.

Privat arbeitete auch mit einigen der Schlüsselfiguren der europäischen Szene zusammen, wie Stéphane Belmondo, Rémi Vignolo und einem Musiker, der derzeit mit seinem äußerst individualistischen Jazz-Rock-Stil große Durchbrüche schafft, Guillaume Perret.

„Alle Elemente der karibischen Musik sind in mir präsent“, sagt Privat. „Sie finden intuitiv und natürlich ihren Weg in meine Musik. Aber ich versuche immer, woanders hinzugehen, um jeden Tag neue Stile zu entdecken. Es ist ein großes Privileg, Musiker aus anderen Kulturen zu treffen. Mein Ziel ist es, eine eigene Stimme zu finden, die etwas Neues in die Musik bringt. Ich möchte selbst überrascht sein von dem, was ich tue. Ich möchte Musik schaffen, die die Welt zu einem magischeren Ort machen kann.“

Grégory Privat, piano, keys, voice

Chris Jennings, double bass

Tilo Betholo, drums/perc

Kinga Glyk & Band

Was ihre Berufswahl angeht, hat sie eine absolut griffige Erklärung parat. „Ich kann nicht so gut singen, deshalb spiele ich Bass“, sagt Kinga Glyk, die in eine durch und durch musikalische Familie hineingeboren wurde. Und wie die Polin das macht, ist famos. Kinga Glyk rückt die vier Saiten in den Mittelpunkt, spielt sie zugleich virtuos, lässig und leicht. Und zeigt dabei furios, dass die Bassgitarre auch als Melodieinstrument taugt: „Mein Instrument ist meine Stimme. Und wer mich einmal live gesehen hat, der versteht das“.

Eric Claptons "Tears in Heaven" machte sie 2016 zum YouTube-Star. Inzwischen ist Kinga Głyk eine der gefragtesten E-Bassistinnen ihrer Heimat und ist seitdem eine der wichtigsten Instrumentalistinnen des europäischen Jazz. Vier Alben hat die Polin bereits veröffentlicht. Ihr letztes Album "Feelings" gab's beim Europa Open Air 2022 sogar im Big-Band-Gewand. Dort wurde sie vom ersten Moment an gefeiert, als sie mit der hr-Bigband und ihren groovigen Stücken den Abend eröffnete.

Nicolas Viccaro - drums

Paweł Tomaszewski - keys

Michał Jakubczak - keys

Kinga Głyk - bass

tba - sax