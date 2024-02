Mare Nostrum III // Rabih Abou Khalil Group feat. Elina Duni

34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Mare Nostrum III

„Mare nostrum“ nannten die alten Römer vor zwei Jahrtausenden das Mittelmeer. Und nun? Der Trompeter Paolo Fresu, der Akkordeonspieler Richard Galliano und der Pianist Jan Lundgren veröffentlichten schon mehrere Scheiben mit dem Titel „Mare Nostrum“ und verkörpern Musik in ihrer reinsten Form. Doch das Mittelmeer können sie damit nicht meinen, denn Fresu ist Italiener, Galliano Franzose und Lundgren Schwede. Sie wohnen also an keinem gemeinsamen Meer. Doch tatsächlich wirken ihre jeweils in sich homogenen und bezaubernden Titel, als seien sie aus einem Sammelbecken regionaler Traditionen geschöpft.

Die Zusammenstellung von Akkordeon, Klavier und Trompete ist einzigartig, in den Jahren seines Bestehens hat das Trio ein schlafwandlerisches Zusammenspiel erreicht. Der Trompetensound von Paolo Fresu ist unnachahmlich, luftig und doch klar, Richard Galliano versteht es, neben atemraubender Virtuosität auch einfache Melodien mit viel Ausdruck zu spielen und Jan Lundgrens Klavier wechselt von rhythmisch-akkordischer Begleitung hin zu intelligenten Sololinien. Das Schöne an diesem Trio ist, dass sich alle drei Musiker stark von der Volksmusik ihrer Länder haben beeinflussen lassen.

Das passt so wunderbar zusammen, dass sich in all ihren Tönen der Traum von einem Europa spiegelt, dessen kulturelle Vielfalt sich in einem „Mare Nostrum“ vereint.

Paolo Fresu

Richard Galliano

Jan Lundgren

Rabih Abou Khalil Group feat. Elena Duni

Der im Libanon geborene Oud-Virtuose und Komponist Rabih Abou-Khalil verbindet als Wanderer zwischen den Kulturen traditionelle arabische Musik, europäische Klassik und amerikanischen Jazz zu einer hochintelligenten Melange. Sein neuestes Projekt ist eines seiner außergewöhnlichsten: Er hat 40 Gedichte verschiedener Dichter in seinem unverwechselbaren Stil vertont. Mit der albanischen Ausnahmesängerin Elina Duni traf er auf die kongeniale Partnerin für dieses Projekt.

Elina Duni wurde in Tirana im kommunistischen Albanien in eine Künstlerfamilie geboren und stand bereits im Alter von fünf Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Mit 10 Jahren kam sie in die Schweiz, wo sie klassisches Klavier studierte und mit ihren Jazz-Projekten für große Begeisterung sorgte. Ihre dunkle, warme Stimme eröffnet eine Klangwelt, in der Melancholie und Hoffnung Schwestern sind.

Ins Theaterhaus bringt der vielfach ausgezeichnete «Weltmusiker» Abou-Khalil zudem mit Mateusz Smoczynski und Krzysztof Lenczowski zwei erfolgreiche polnische Streicher mit, die die Tonkultur und Virtuosität der klassischen Schule mit leidenschaftlicher Jazzimprovisation und Folk verbinden. Komplettiert wird das Ausnahmeensemble durch den langjährigen amerikanischen Weggefährten Jarrod Cagwin am Schlagzeug.

Rabih Abou Khalil, oud, voc

Jarrod Cagwin, dr

Mateusz Smoczynski, viol

Krzysztof Lenczowski, viol

feat. Elena Duni, voc