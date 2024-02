Clara Vetter Trio feat. Ronny Graupe // Laura Kipp Quartett feat. Eric Séva

34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Clara Vetter Trio feat. Ronny Graupe

Früh entdeckte die 1996 in Baden-Baden geborene Pianistin und Komponistin Clara Vetter ihre Leidenschaft für das Klavierspiel. Heute steht sie mit renommierten Künstler*Innen der Jazzszene auf der Bühne.

Die Gewinnerin des Baden-Württembergischen Landesjazzpreises 2023 nahm als Teenager klassischen Klavierunterricht an der Musikhochschule Stuttgart. Auch für Jazz, Improvisation und Komposition begeisterte sie sich bald und stürzte sich mit solch einer Begeisterung in diese Form des Musizierens, dass sie mit 15 Jahren Teil des Landesjugendjazzorchesters wurde. Nach dem 1. Preis im Landeswettbewerbs „Jugend jazzt“ hat sie 2018 noch den „Steinway & Sons“ Förderpreis gewonnen.

Mit den von ihr geschriebenen Big Band Arrangements und gewann Clara Vetter 2022 auch den Kompositionswettbewerb des Bundesjazzorchesters.

Anfang 2022 spielte sie mit ihrer norwegisch-deutschen Band Letters From Nowhere Konzerte in Oslo (NO), Göteborg (SE), Kopenhagen (DK), Berlin (DE) und Köln (DE). Im März 2023 wurde das aktuelle Album Live In Cologne veröffentlicht.

Clara Vetter - p

Mario Angelov - b

Lucas Klein - dr

feat. Ronny Graupe - git

Laura Kipp Quartett feat. Eric Séva

Der Produzent, Komponist und Trompeter Quincy Jones, hat der Stimme von Laura Kipp einen hoffnungsvollen Weg vorausgesagt: „Diese junge Frau muss sich keine Sorgen um ihre Karriere machen, sie ist großartig.“

Geboren wurde sie in Waiblingen und studierte Jazzgesang an der HMDK Stuttgart und der CNSM Paris.

Auf ihrer Debüt-CD „Quiet Land" zeigt Laura Kipp, was sie alles draufhat. Ihre stilistische Bandbreite, vom Jazz über Einflüsse von Soul, Funk, Pop bis hin zum Chanson, ist beeindruckend. Und vor allem überzeugt ihre Stimme nicht allein durch Klangschönheit, Charme und technische Perfektion, sondern durch Charisma und Persönlichkeit. Mit diesen Attributen erzählt die Sängerin im Dialog mit ihrer wunderbaren Band sehr persönliche Geschichten.

Im Frühjahr 2023 ist auf dem Label Fine Music bereits die zweite CD, ein Konzeptalbum mit dem Titel „Sunset Balkony“ erschienen.

Mit dabei: der französische Pianist William Lecomte (langjähriger Partner u. a. von Geiger Jean-Luc Ponty), der Bassist Jens Loh und Drummer Eckhard Stromer.

Als special guest beim Konzert im Theaterhaus mit dabei: eine der markantesten Saxofonstimmen der französischen Jazzszene, Eric Séva.

Laura Kipp, vocals

William Lecomte, p

Jens Loh, b

Eckhard Stromer, dr

Special guest: Eric Séva (bs, ss)