34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Die Geschichte von GoGo Penguin begann, als sich die drei Musikstudenten am Royal Northern College of Music in Manchester über den Weg liefen. Illingworth, Russell und Turner gingen ihre Musik ohne stilistische Scheuklappen an. Sie mochten klassische Werke von Schostakowitsch und Debussy genauso wie die Musik von Aphex Twin und Massive Attack oder die experimentellen Klänge von Brian Eno und den aufregend progressiven Jazz von The Bad Plus.

Das Debütalbum FANFARES (2012) kam beim britischen Publikum und der Presse sensationell an und war beim Worldwide Winners Awards Anfang 2013 dann auch als bestes Jazzalbum des Jahres nominiert.

Die Band tourte danach durch die Welt und spielte vor einem immer größeren und fast schon absurd enthusiastischen Publikum. Im Oktober 2015 lieferten GoGo Penguin live den Soundtrack zu Godfrey Reggios Kultfilm “Koyaanisqatsi”, im November arbeiteten sie mit der bekannten Choreographin Lynn Page für eine von Gilles Peterson kuratierte Nacht beim London Jazz Festival zusammen. Und in all dem Trubel unterschrieben sie auch noch einen Plattenvertrag über drei Alben bei Blue Note Records, dem berühmtesten Jazzlabel der Welt.

In ihrer musikalischen DNA vereinen sie so scheinbar grundverschiedenen Einflüsse von Electronica, Jazz und klassischer Musik auf völlig neue, höchst originelle Art.

Chris Illingworth, p

Geant Russel, kb

Rob Turner, dr