Cuban Jazz Night: Michael Olivera & Jazz Syndicate // Ramon Válle // Ana Carla Maza Quartet Caribe

34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Michael Olivera & The Jazz Syndicate

Michael Olivera absolvierte nach einer Ausbildung in klassischer Perkussion 2005 ein Studium an der Escuela Nacional de Arte in Havanna.

Im Alter von 26 Jahren zog er nach Madrid, wo er schnell ein gefragter Teil der Jazzszene wurde.

2016 gründete Olivera seine eigene Band und veröffentlichte sein Debütalbum ASHÈ. Der Albumtitel stammt aus der Yorubasprache und bedeutet „Göttlicher Segen“.

Nach dem Erfolg von ASHÈ präsentierte Olivera sein zweites Album OASIS und fesselte das Publikum erneut mit einem Meer ansteckender Melodien und Rhythmen.

Jetzt bringt Olivera mit „The Cuban Jazz Syndicate“ ein neues Line-Up ins Theaterhaus, das die besten der in Spanien lebenden kubanischen Künstler zusammenbringt.

Michael Olivera (drums/voice)

Daniel Garcia (piano)

Carlos Sarduy (trumpet & conga)

Inoidel Gonzales (tenor sax and conga)

Yarel Hernández (electric bass)

Yuvisney Aguilar Rojas (congas/perc)

Ramon Válle

Der kubanische Jazz-Pianist Ramón Valle ist ein erfahrener Veteran mit der explosiven Energie eines Rennpferdes. Seine Bühnenpräsenz ist beeindruckend, egal ob er in den Reihen eines Orchesters spielt oder ein Trio leitet. Seine Auftritte sind charismatisch, seine Musik mitreißend und sorgt bei Jazzfreunden für Begeisterungsstürme.

Ramón Valle spielt einen Jazz, in dem natürlich – aber eben nicht nur – kubanische Rhythmen auftauchen. Seine Musik lässt sich viel weiter fassen.

Valle erhielt ab dem siebenten Lebensjahr Klavierunterricht und studierte später bis 1984 an der Escuela Nacional de Arte in Havanna.

Nach und nach etablierte sich Valle in der Jazzszene in Mexiko, Bogota und Havanna. Als er 1993 sein Debütalbum Levitando vorstellte, bezeichnete Oscar Valdés, ein Gründungsmitglied der legenären Gruppe IRAKERE, Valle als "das größte Talent unter unseren jungen Pianisten".

Seine Musik geht über regional gefärbte klangliche Idiome weit hinaus, wird dadurch kosmopolitisch und somit interessant und einmalig.

Ramón Válle, p

Ana Carla Maza Quartet Caribe

Die Cellistin, Sängerin und Komponistin Ana Carla Maza, die bereits durch ihre Konzerte und zwei Soloalben aufgefallen ist, geht 2023 mit ihrem dritten Album CARIBE, das sie im Sextett aufnimmt, ihren nächsten kreativen Schritt. Unverkennbar sind die lateinamerikanischen Wurzeln im Gesang der Kubanerin und in ihrem Cello-Spiel. Die weltgewandte, vitale Musikerin aus Havanna lebt wie viele ihrer Landsleute jedoch schon längst fernab der Insel.

Vor zehn Jahren kam sie nach Paris, um am Konservatorium zu studieren und an ihrer Solokarriere voranzutreiben - mit diverse Auftritten in Europa.

Ihr im Oktober 2023 erschienenes Album CARIBE ist ein weiteres faszinierendes musikalisches Abenteuer, mit dem sie die Karibik zum Leben erweckt. Es fusioniert lateinamerikanische Rhythmen und Kulturen. Ana Carla hat ein herausragendes Latin-Jazz-Ensemble zusammengestellt, um ein lebendiges akustisches Porträt ihrer guten Erinnerungen an die späten 1990er Jahre in den lebhaften Straßen von Havanna zu zeichnen.

Ana Carla Maza (acoustic cello & voice)

Norman Peplow (grand piano)

Marc Ayza (drums)

Luis Guerra (cuban percussions)