Dieter Ilg Trio // Iiro Rantala Hel Trio

34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Dieter Ilg Trio

Ohne jeden Zweifel gehört Dieter Ilg seit Jahren zu den einflussreichsten Stimmen des europäischen Jazz. Wie kaum ein anderer Kontrabassist und nur wenige Jazzmusiker überhaupt hat sich Dieter Ilg innerhalb des zurückliegenden Jahrzehnts seiner Laufbahn der Weiter-Erzählung der Musik klassischer Komponisten mit den Mitteln des Jazz verschrieben. Auf seinem neuen Album widmet er sich dem großen Impressionisten Maurice Ravel. Mit unverwechselbar singendem Ton, so präzisem, wie luftigem Groove, großer Vorstellungskraft und seinem außerordentlich sensibel agierenden Trio zusammen mit Pianist Rainer Böhm und Schlagzeuger Patrice Héral.

Drei ECHOs hat Ilg mit seiner Virtuosität abgeräumt. Zu verdanken sind die Auszeichnungen auch seinen beiden grandiosen Kollegen. Eine perfekt klingende Symbiose. Man muss dieses Trio erleben, zuhören allein genügt nicht.

Dieter Ilg

Rainer Böhm

Patrice Héral

Iiro Rantala HEL Trio

Ob Solo, im Trio oder mit Orchester, als Opernkomponist, Jazzimprovisator oder tiefsinniger Interpret bekannter Popmelodien, der Finne Iiro Rantala ist ein Hansdampf in allen Gassen, und vor allem „ein genialer Pianist“, wie das Hamburger Abendblatt feststellt. „Er schafft es, Unterhaltung und Bedeutung, Eigenheit und Esprit in seine Musik zu packen“ (Ralf Dombrowski). Die Frankfurter Allgemeine Zeitung attestierte ihm „Intelligenz, Humor, viel Sentiment, unvorhersehbare Ideen und feinstes Piano-Handwerk“; Jazz Thing sprach von einem „Naturereignis an den Tasten“.

Nach anderthalb Jahrzehnten kehrt der finnische Pianist Iiro Rantala nun zu seinen Wurzeln zurück.

Es ist das erste Mal seit der Auflösung seiner Kultband Trio Töykeät im Jahr 2008, dass Rantala seine Musik wieder im Format eines klassischen Piano-Trios präsentiert. Mit Trio Töykeät krempelte er ab 1988 die europäische Jazzwelt um und galt neben dem Esbjörn Svensson Trio als das angesagteste Trio des Kontinents. Seit der Auflösung der Gruppe im Jahr 2008 suchte Rantala nach der idealen Formation — eine langjährige Suche, die nun mit dem HEL Trio ein Ende gefunden hat.

Iiro Rantala, piano

Conor Chaplin, bass

Anton Eger, drums