Wolfgang Haffner Magic Four // Dhafer Youssef Street of Minarets

34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Wolfgang Haffner Magic Four

Wolfgang Haffner ist ein exzellenter, ja ein begnadeter Schlagzeuger, das weiß man längst nicht nur in der Jazzwelt. Zahlreiche prominente Zusammenarbeiten mit unterschiedlichsten Künstler*innen und Bands, bei denen er seine Spuren hinterlassen hat, national wie international, sprechen für sich.

Heute ist der zweifache ECHO-Jazz-Preisträger ohne Zweifel der bekannteste deutsche Drummer und zugleich einer der wenigen deutschen Musiker, die auch weltweit erfolgreich sind. Jetzt ist er mit Traumbesetzung auf Tournee: Neben den langjährigen Mitgliedern seines Trios, Simon Oslender an Tasteninstrumenten und Thomas Stieger am Bass, ist außerdem der gefeierte Berliner Trompeter Sebastian Studnitzky dabei.

Seine Musik, besonders live und von solch hervorragenden Musikern gespielt, hat immer auch etwas Magisches. Gemeinsam erschaffen und erleben sie den Haffner Sound, diese einzigartige Kombination von treibenden Grooves und einem tiefen Gespür für Atmosphäre und musikalische Stimmungen.

Wolfgang Haffner, dr

Simon Oslender, keyb

Thomas Stieger, bass

Sebastian Studnitzky, tp

Dhafer Youssef: Street of Minarets

Der tunesische Jazzmusiker Dhafer Youssef erschafft mit STREETS OF MINARETS einen weiteren Höhepunkt in seiner erstaunlichen Karriere. Das arabische Folklore, Funk und 80er-Jahre-Fusion verschmelzende Album nähert sich dem Thema "Weltmusik" von einer gänzlich neuen, herrlich erfrischenden Seite an.

Youssef bin Tahar Maarrefs Werdegang zählt zu den faszinierendsten der jüngeren Musikgeschichte: Er wurde 1967 in Téboulba geboren und entdeckte früh seine Leidenschaft für die Oud, einer arabischen Kurzhalslaute, in der er sich autodidaktisch ausbildete. Nachdem es ihm in seiner Heimat zu eng geworden war, ließ er sich in den 1990er Jahren in Wien nieder, wo er unter ärmlichsten Verhältnissen lebte, aber auch beherzt an seiner musikalischen Karriere bastelte und schnell Anschluss an die österreichische und europäische Jazz-Szene fand.

Mit seinen zwischen 2013 und 2018 veröffentlichten Alben fand Youssef zu seiner ureigenen musikalischen Handschrift und verbindet mit seinen Kompositionen nicht nur Orient und Okzident in außergewöhnlicher Offenheit, sondern etablierte sich mit seiner einzigartigen Mixtur aus zeitgenössischem Jazz und spiritueller, arabischer Folklore, auf den Konzertbühnen der Welt.

Dhafer Youssef Oud, Vocal

Mario Rom, Trumpet

Daniel Garcia, Piano

Swaeli Mbappe, E Bass

Tao Ehrlich, drums