Kartmann Kollektiv // Kolsimcha

34. THEATERHAUS JAZZTAGE

Kartmann Kollektiv feat. Mohammad Fityan

Circle in the Round — The arabic touch of Jazz

kartmann kollektiv - ist ein offenes Ensemble um den Schlagzeuger und Perkussionisten Daniel Kartmann, dass sich in der Tradition des Jazz mit freier Improvisation und der Interpretation und Entwicklung eigener Kompositionen auseinandersetzt. Dabei ist das Kartmann Kollektiv im Jazz genauso zuhause wie in der Klassik.

Die Geschichte des Ensembles beginnt mit einem Konzert bei den Theaterhausjazztagen 2018. Es ist das 20 - jährige Stuttgarter Bühnenjubiläum Daniel Kartmanns, zu dem er 12 MusikerInnen und WeggefährtInnen einlud seine Komposition "SYLVA" zu spielen. Nach dem Erfolg dieses Konzertes war klar: diese Arbeit muss fortgesetzt werden.

„Ich finde es an Grenzen immer spannender als im sicheren geschlossenen Gelände. Es ist das Versprechen, was auf der anderen Seite wartet, das Unbekannte und Neue, was mich reizt“, so Kartmann in der Sindelfinger Zeitung. Wobei für ihn auch „das Aufbegehren gegen die politischen und wirtschaftlichen Missstände, gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung“ zum Jazz gehört.

Mohammad Fityan — Ney

Sandra Hartmann — Stimme

Julianna Perdigão — Klarinette/ Bassklarinette

Clara Vetter — Fender Rhodes

Ekkehard Rössle — Tenorsaxofon

Johannes Vogt — Theorbe

Jonathan Sell — Kontrabass

Daniel Vujanic — Elektronik

Daniel Kartmann — Drums, Cornett

Kolsimcha

Geballte Energie — In seinen Konzerten schafft Kolsimcha mit seiner lebendigen, offenen Musiksprache und seiner mitreißenden Spielfreude und Virtuosität eine packende Atmosphäre.

Der einmalige Sound von Kolsimcha fesselt seit der Ensemblegründung im Jahr 1986 das anspruchsvolle Publikum in der New Yorker Carnegie Hall als auch bei renommierten Jazz-, Klassik- und Weltmusikfestivals auf drei Kontinenten.

Diese unglaubliche stilistische Vielfalt, dieser unerschöpfliche Einfallsreichtum und die musikalische Virtuosität wirken wie Funken die jedes Publikum elektrisieren und mitreißen.

Michael Heitzler — Klarinette

Pirmin Grehl — Flöte

Olivier Truan — Piano

Veit Hübner — Bass

Christoph Staudenmann — Schlagzeug