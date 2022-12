Was ist der Unterschied zwischen einer Puppe und einem Menschen? Dieser Frage geht die Compagnie in einer Melange aus Tanz, Pantomime und Figurentheater nach und entwickelt eine faszinierende Philosophie des Lebens.

Im Mittelpunkt steht Nolan, eine lebensgroße Puppe, die von fünf Tänzerinnen und Tänzern, die gleichzeitig Figurentheaterspieler sind, animiert wird. Ohne Worte erzählen sie die Geschichte eines Mannes und seiner fünf Geister. Früher nannte man eine Person mit mehreren Geistern in der indianischen Cheyenne-Sprache "Eh man hé". Nolan weiß nicht, dass er eine Marionette ist und dass sein "Leben" von den Animatoren abhängt. Jedes Mal, wenn er "lebendig" wird, fragt er sich: "Was erweckt mich wieder zum Leben? Was ist mein freier Wille? Sind meine Gefühle echt? Wie könnte ich alleine atmen?"