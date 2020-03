Ehe für alle?

Ab dem 1. April 2020 gilt es eine neue Ordnung der kirchlichen Trauung in der evangelischen Kirche in Württemberg. Während der Gesetzgeber seit 2017 die Ehe unterschiedslos auch für gleichgeschlechtliche Paare vorsieht, beharrt die Kirche auf einem sog. Abstandsgebot zwischen einer Segnung anlässlich einer Eheschließung und der Trauung von Mann und Frau. Zugleich nehmen verheiratete Paare immer seltener eine kirchliche Trauung wahr, obwohl die Bereitschaft, einen hohen Aufwand zur Vorbereitung der Hochzeit zu betreiben, steigt. Der Reformator Martin Luther hat die Ehe sowohl als "weltlich Ding" als auch als "göttlichen Stand" bezeichnet.

Diese widersprüchlichen Beobachtungen sollen der Anlass sein, über Sinn und Bedeutung der kirchlichen Trauung und ihre Gestaltung heute aus praktisch-theologischer Sicht Nachzudenken.

Prof. Dr. Birgit Weyel ist Praktische Theologin an der Evangelisch-theologischen Fakultät in Tübingen. Sie hat sich mit der Frage nach biographischen Übergangsriten (Kasualien) befasst, u.a. in einem Forschungsprojekt zu Kasualien als Familienfeste.