Ehegeschichten

Nach der Hochzeit darf man nicht mehr tauschen, oder?

»Am Ende jeder Tragödie stirbt der Held – in der Komödie heiratet er«, sagte der Theaterkenner. »Und«, fragte der Narr »worin liegt da der Unterschied?« Tja, worin liegt da der Unterschied? Dieser Frage will die Münchner Regisseurin Gisela Maria Schmitz mit der BBB nachgehen und hat dafür die Theater- und Chansonliteratur durchforstet. Herausgekommen ist ein amüsanter, musikalischer, teils schräg komischer und ebenso ernstzunehmender Abend über die Ehe und alles, was damit zusammenhängt. Frei nach dem Motto: »Nach der Hochzeit darf man nicht mehr tauschen!« Oder doch?