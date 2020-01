Die Ehefrau, Eva-Maria Binder, besucht Lilian Mondrücken, die Geliebte ihres Mannes.

Beide ringen in intensiven Dialogen und heftigen Streitereien miteinander um ihr Recht auf den Mann. In einem Traum begegnen sich die beiden auf einer mythologischen Ebene: Eva, Adams zweite Frau, treu dienende Ehefrau und Urmutter, und Lilith, Adams erste Frau, Rebellin gegen alle festen Bindungen. Zurück in der Realität finden sie eine überraschende Lösung.