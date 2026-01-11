EheKracher

Wilma, diese ausgefuchste Närrin, sitzt mit ihrem Willi wie jeden Abend vor dem heimischen Fernseher.

Der „Ehealltag bei Familie Wutz“ scheint seinen gewohnten Gang zu nehmen. Doch plötzlich wollen sie es wissen. Vorbei ist es mit dem gemütlichen Fernsehabend. Sich an dem heiklen Thema „Urlaubsziel“ erhitzend, kommen beide in Fahrt und sind bald nicht mehr zu bremsen. Wortreich, schlagfertig und voller Humor steuert der Abend mit schonungsloser Offenheit auf ein Ende zu, das für beide eine überraschend versöhnliche Wendung nimmt!