in Tag aus dem EheUrlaub auf den Kanarischen Inseln mit dem Ehepaar Wilma und Willi Strunz und einigen weiteren Typen, die für Witz und Abwechslung sorgen.

Eine originelle Komödie

Teil 2 der Ehe-Komödien-Trilogie

Ein Tag aus dem EheUrlaub auf den Kanarischen Inseln mit dem Ehepaar Wilma und Willi Strunz und einigen weiteren Typen, die für Witz und Abwechslung sorgen.

Willi schlägt heftig über die Stränge und Wilma versinkt im Liebesroman. Immer wieder prallen die beiden aufeinander, immer wieder knallen Illusionen auf Wirklichkeit. Dabei werden sie auf Trab gehalten von provokanten und extravaganten Typen des Urlaubslebens. Und am Ende gibt es wider Erwarten ein Happy End…

Eine wunderbare Komödie, witzig, spritzig, geistreich und rührend!

Das Theaterstück „Eheurlaub“, Nachfolgestück zu „Ehekracher“ und seit 2008 mit großem Erfolg gespielt, wird ab sofort in einer 3er Besetzung zu sehen sein.