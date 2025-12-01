Ein Tag aus dem EheUrlaub auf den Kanarischen Inseln mit dem Ehepaar Wilma und Willi Strunz und einigen weiteren Typen, die für Witz und Abwechslung sorgen.

Willi schlägt heftig über die Stränge und Wilma versinkt im Liebesroman. Immer wieder prallen die beiden aufeinander, immer wieder knallen Illusionen auf Wirklichkeit. Dabei werden sie auf Trab gehalten von provokanten und extravaganten Typen des Urlaubslebens. Und am Ende gibt es wider Erwarten ein Happy End…