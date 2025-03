EHL-Band – Alpenrock und Balladen, Lieder von Ambros, Fendrich, Danzer und Co.

Tapasbar spezial: Essen & Musik

Der Österreicher Edgar-Heinz-Ludwig Zinnöcker, Frontmann und Namensgeber der EHL-Band, ist schon vor vielen Jahren von der Donau in die Neckar/Fils-Region übergesiedelt. Er gilt mittlerweile als Schwabens einziger „Austria-Rocker“ und er hat sich zum Ziel gesetzt, dem Publikum die österreichische Rock- und Liedermacher-Kultur (wieder) nahe zu bringen. Lieder von Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Rainhard Fendrich, Ludwig Hirsch, Hubert von Goisern oder der EAV, teilweise selbst arrangiert und eigen interpretiert, versprechen ein abwechslungsreiches Programm, das man, in der Vielfalt, an einem Abend normalerweise nicht zu hören bekommt. Neben den österreichischen „Klassikern“, wie beispielsweise „Schifoahn“, „Zwickt´s mi“, „I am from Austria“ oder Lieder aus dem Alpen-Rustical: „der Watzmann ruft“, sind auch Stücke im typischen, morbiden „Wiener Stil“ dabei. Schwarzer Humor made in Austria wie bei: „Heit drah i mi ham“, „die Omama“ oder „Zentralfriedhof“, sorgen für manchen erstickten Lacher bei den Zuhörer:innen! Kurz: Geschichten vom Leben, der Liebe und dem Tod – zwischen Schmunzeln, Lachen und Gänsehaut ! Selbstverständlich wird das Ganze mit einem gewissen „Schmäh“ dargeboten. Einen kleinen Sprachkurs in Österreichisch gibt´s gratis dazu! Ein Muss, für alle Austria-Rock Fans und die, die es noch werden wollen!

Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete österreichische Gerichte. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen! Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.

