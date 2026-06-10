Ehrenamt mit Aussicht - 60 Jahre Ödenturmöffnung durch den Schwäbischen Albverein

Der Schwäbische Albverein feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Seit nunmehr 60 Jahren sorgt der Verein dafür, dass die Öffnungszeiten des Geislinger Wahrzeichens stets zuverlässig betreut werden. Ein Grund zum Feiern – und das möchten wir mit Ihnen zusammen tun!

Zu diesem Anlass laden wir alle Geislinger Bürger, Wanderer, Familien und Freunde der Region zu einem unvergesslichen Festwochenende ein. Vom 18.07.2026 bis 19.07.2026 erwarten Sie zahlreiche Programmpunkte.

Noch wird an den Details gefeilt. Aber merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor.

Seien Sie dabei, wenn wir 60 Jahre engagierte Arbeit und Leidenschaft für das Wahrzeichen Geislingens feiern.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, die dieses Jubiläum mit uns feiern wollen!