Ehrenamtlich fahren

Der Bezirksseniorenrat hat in Abstimmung mit der Stadt Rottenburg am Neckar großes Interesse daran, ein sogenanntes „Bürgerauto“ einzuführen. Damit dieses Projekt verwirklicht werden kann, werden hierfür ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer gesucht.

Wenn Sie Spaß am Autofahren, Lust und Zeit haben, ehrenamtliche Fahrten für ältere Mitmenschen, teilweise mit Mobilitätseinschränkungen zu übernehmen, dann sind Sie an diesem Informationsnachmittag genau richtig. Hier gibt es in lockerer Atmosphäre eine erste Vorstellung des Projekts sowie eine kurze Einführung, was beim Transportieren älterer Menschen wichtig und zu beachten ist. Außerdem werden Neuerungen und Änderungen der Straßenverkehrsordnung sowie bei der Fahrzeugtechnik anschaulich dargestellt.

Nach Kaffee und Kuchen wird der Umgang mit Hilfsgeräten wie z.B. Rollator oder Rollstuhl praktisch vorgeführt.

Anmeldung bis zum 14. November 2018 beim Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement, Stadt Rottenburg am Neckar, Tel. 07472 / 165-407, E-Mail: buergerengagement@rottenburg.de

Veranstaltung im Weiterbildungsprogramm Bürgerengagement und Ehrenamt 2018/19.