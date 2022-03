Einführung in die Einfache Sprache

Als Ehrenamtliche engagieren Sie sich in Ihrer Freizeit für andere Menschen und für Ihr Herzensthema. Vielleicht kommen Sie dabei manchmal an den Punkt, an dem Sie sich sagen: Das würde ich jetzt gern einfacher ausdrücken. Aber wie macht man das?

In diesem Workshop für Einfache Sprache bekommen Sie Hilfe. Sie bekommen einen Überblick über das Thema Einfache Sprache und lernen die Regeln dafür kennen. Sie arbeiten dabei mit praxisnahen Beispielen aus dem eigenen ehrenamtlichen Umfeld. Bitte reichen Sie dafür im Vorfeld des Seminars Texte ein!

Sie erarbeiten sich Strategien zum Umgang mit sprachlichen Hürden in der Arbeit. Dabei kommt auch das Thema Transfer des Gelernten nicht zu kurz. Im Seminar wird zwischen Gruppenarbeit, Vortrag und kurzen Phasen der Einzelarbeit abgewechselt. Sie sind als Teilnehmer dabei immer aktiv mit eingebunden.

Referentin: Krishna-Sara Helmle, Trainerin für Leichte und für Einfache Sprache,

Inhaberin von Textöffner® – Büro für Leichte Sprache (Tübingen)

Anmeldung: bis spätestens 28.03.2022, Partnerschaft für Demokratie Reutlingen,

Telefon 07121 321763, Email info@partnerschaft-demokratie-rt.de

(max. 20 Teilnehmer)