Ehrenamtsakademie: Herausfordernde Situationen gemeinsam lösen mit der Methode der Kollegialen Beratung

„Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist“ (J. Dewey). In der Grundschulbetreuung wird man als (ehrenamtlicher) Mitarbeiter oftmals mit schwierigen Situationen konfrontiert, die man nicht immer allein bewältigen kann. Wie kann ich Stress reduzieren? Wie kann ich mit immer wiederkehrenden aufreibenden Situationen umgehen? Hier setzt die Kollegiale Beratung an, sie bietet eine lebendige Möglichkeit, konkrete Praxisthemen des Berufsalltags in einer Gruppe zu reflektieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Der Kurs bietet die Möglichkeit, verschiedene Formen der kollegialen Beratung kennenzulernen und dabei gleichzeitig eigene Themen und Anliegen zu bearbeiten.

Referentin: Denise Scherer, Lehrerin in der Ausbildung für pädagogische Fachkräfte, systemische Beraterin, Trainerin für Biografiearbeit

Anmeldung: bis 08.03.2024, Evangelische Bildung Reutlingen, Kreisbildungswerk und Haus der Familie, Telefon: 07121 9296-11, E-Mail: info.ebr(at)elkw.de, www.evang-bildung-reutlingen.de (max. 8 Teilnehmer)