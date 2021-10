Ehrenamtsakademie: Mitmenschen gewinnen für eine breite Beteiligung

In diesem Seminar stellen wir Ihnen am Beispiel der Plattform lebenswert vor, was es für eine Nachbarschaft

braucht, um miteinander in Kontakt zu treten und Beziehungswohlstand zu schaffen.

„Die Zeit der Ichlinge ist vorbei, wir entdecken den Wert der Nachbarschaft wieder, weil wir zunehmend

aufeinander angewiesen sind.“ (Prof. Dr. Horst W. Opaschowski, Zukunftsforscher)

Referentin: Mimi Böckmann, Projektkoordinatorin Plattform lebenswert,

Evangelische Kreuzkirchengemeinde

Anmeldung: bis spätestens 08.11.2021, Haus der Familie, Telefon: 07121 9296-11,

E-Mail: info.bildung@kirche-reutlingen.de, www.evang-bildung-reutlingen.de

(max. 30 Teilnehmer)

Online-Veranstaltung (Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung.)