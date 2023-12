Ehrenamtsakademie: Traumasensible Begleitung von Geflüchteten

In der Begleitung von Geflüchteten werden wir immer wieder mit traumatischen Erlebnissen konfrontiert, die die Menschen im Herkunftsland, auf der Flucht und auch hier in Deutschland hatten. Welche Reaktionen können solche Erlebnisse bei den Betroffenen auslösen? Und wie geht es uns im Kontakt mit den Menschen, die wir versuchen, zu unterstützen? Die Veranstaltung informiert über die Hintergründe von Traumatisierung und über die Basisbedürfnisse einer verletzten Seele. Gemeinsam reflektieren wir, was hilfreich sein kann für unser Gegenüber und für uns selbst in der Konfrontation mit diesen existenziellen Erlebnissen und Reaktionen. Informationen und Austausch werden ergänzt durch Atem- und Körperübungen sowie die Arbeit mit Bildern.

Referentin: Hanna Pick, M. A. Ethnologie, Psychologie, Personzentrierte Beratung, Systemische Beratung, Integrative Trauma-Beratung, Psychologische Beratungsstelle Reutlingen

Anmeldung: bis 18.01.2024, KEB-Bildungswerk Kreis Reutlingen e.V., Telefon: 07121 14484-20, E-Mail: kontakt(at)keb-rt.de, www.keb-rt.de