EHRENWORT ist der Podcast über Skandale.

Alle zwei Wochen sprechen Fabienne und Jakob über die großen und kleinen Affären aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. Egal ob gekaufte WM, gefälschte Doktorarbeit oder Krach im Königshaus. Ein bisschen wie True Crime, nur ohne Crime. Meistens jedenfalls.

EHRENWORT erscheint jeden zweiten Sonntag, überall wo es Podcasts gibt und ist regelmäßig Teil der TOP 30 Episoden-Charts im DACH-Raum. 2024 war EHRENWORT für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bester Independent Podcast nominiert.