Ehrlich Brothers - Öffentliche Generalprobe

Die Ehrlich Brothers sind in diesem Jahr gleich mehrfach in Stuttgart zu sehen: Direkt im Anschluss an die Dreharbeiten für weitere Folgen des Erfolgsformates Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier zeichnen die Zauberbrüder am 14. Juli 2018 in der Porsche Arena eine Bühnenshow auf, die es so nie wieder geben wird.

Denn die Weltrekord-Magier werden für das TV-Special mit dem Titel ZAUBERWELTEN Illusionen mitbringen, die zu aufwändig sind, um sie mit auf Tournee zu nehmen. U.a. werden sie in einer überdimensionalen Weltkugel erscheinen. Anstelle eines Monstertrucks werden die Ehrlich Brothers ein anderes tonnenschweres Objekt der Begierde aus dem Nichts auf die Bühne zaubern. Dazu bringen sie ihre geheimnisvolle Jules Verne Maschine mit. Mehr wird noch nicht verraten! Zu den weiteren Weltpremieren zählt eine Illusion, die besonders die Kinderherzen höherschlagen lassen wird. Dabei kommt ein Originalrequisit zum Einsatz, mit dem Andreas Ehrlich zu zaubern begonnen hat. Damals ließ er damit einige wenige Bonbons erscheinen. Diesmal werden Süßigkeiten über die Köpfe aller Zuschauer hinweg regnen!Es wird poetische Nummern und spektakuläre Großillusionen geben. Zwei Zuschauer werden von den Ehrlich Brothers in Tricks eingeweiht, mit denen sie selbst die Arena verblüffen werden. Später werden alle Zuschauer Teil einer faszinierenden Illusion mitten im Publikum.