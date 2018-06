Ehrlich Brothers - TV Show Aufzeichnung

× Erweitern Ehrlich Brothers

Zwei neue Aufzeichnungen der beliebten TV-Show im Juli 2018 in Stuttgart. Mit ihren spektakulären Shows füllen Andreas und Chris Ehrlich seit Jahren die größten Hallen und Stadien und erhielten für ihr künstlerisches Schaffen bisher 13 Awards und zwei Weltrekordtitel.

Ihre Leidenschaft für die Zauberei teilen sie mit Millionen von Fans live bei Ihren Shows und vor den Bildschirmen. Mit größter Freude nutzen sie ihre Popularität, um ihren Fans auch auf andere, großartige Zauberer aufmerksam zu machen. Dazu luden sie im vergangenen Jahr zweimal zum Showdown der weltbesten Magier bei RTL und erzielten damit Top-Einschaltquoten zur besten Sendezeit.Jetzt bitten die beiden Top-Illusionisten erneut zu einem magischen Duell der Extraklasse: In zwei großen Primetime-Shows lassen die Ehrlich Brothers jeweils sechs erstklassige nationale und internationale Magier in drei unterschiedlichen Sparten gegeneinander antreten. Chris und Andreas werden sich für die beiden Shows Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier weltweit auf die Suche nach ihren persönlichen Top-Magiern in bestimmten Kategorien begeben und schicken diese als Paten in jeder Show ins Rennen. Jeweils zwei Magier kämpfen in Sparten wie beispielsweise "Mystische Magie", "Comedy" und "Gefährliche Magie" um den Sieg und müssen mit ihrer Darbietung das Publikum überzeugen denn das bestimmt den Sieger in jeder Kategorie und am Ende auch den Gesamtsieger. Selbstverständlich geben die Ehrlich Brothers selbst in jeder Show außer Konkurrenz einige ihrer einzigartigen Illusionen zum Besten.Die Aufzeichnungen finden am Freitag, den 06. Juli 2018, und am Montag, den 09. Juli 2018 in der Porsche Arena Stuttgart statt. Die Ausstrahlung ist für den Herbst/Winter 2018 bei RTL vorgesehen.