Ehrlich Brothers

Die Shows der Ehrlich Brothers versetzen Deutschland in ein neues Zauberfieber!

Mit ihren weltweit einmaligen Illusionen gastierten die Ehrlich Brothers bereits in den USA, Moskau und auf den Bahamas. 13 Awards erhielten sie bislang für ihr künstlerisches Schaffen. Darunter auch die höchste Auszeichnung im Jahr 2004. Den "Magier des Jahres" alias Oscar der Zauberkunst.

Nicht nur, dass die Ehrlich Brothers als zaubernde Brüder weltweit einmalig sind; auch mit ihrem unvergleichlichen Stil haben Sie die Welt der Magie in ein neues Zeitalter geführt und begeistern damit Jung und Alt. “Das spiegelt sich auch in unsereen Shows wieder. Denn wir haben unsere Illusionen so ausgewählt, dass sich die ganze Familie auf einen wundervollen Abend freuen kann”, versprechen die Ehrlich Brothers.